Врачи сообщили о состоянии атакованных ультразвуком школьников в Липецке

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После ультразвуковой атаки в Липецке были госпитализированы 28 школьников. Всех пострадавших выписали из больницы, рассказали в администрации области.

Большинство детей них уже разъехались по домам, некоторые остаются в стационаре, потому что родители не успели их забрать, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе города Липецк днем 24 ноября. Тогда учеников пятого-восьмого классов доставили в больницу с головокруженим, тошнотой, рвотой и кровью из носа. Двоих пострадавших отправили в реанимацию.

Причину проблемы рассказала одна из школьниц. Она сообщила, что один из учеников восьмого класса на десять минут включил у себя на телефоне приложение "Ультразвук". Следственное управление СК по Липецкой области уже начало проверку по данному факту.