Врачи сообщили о состоянии атакованных ультразвуком школьников в Липецке

25 ноября, 19:24
Фото: ТАСС/Виктор Бартенев/Интерпресс
После ультразвуковой атаки в Липецке были госпитализированы 28 школьников. Всех пострадавших выписали из больницы, рассказали в администрации области.
Большинство детей них уже разъехались по домам, некоторые остаются в стационаре, потому что родители не успели их забрать, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в школе города Липецк днем 24 ноября. Тогда учеников пятого-восьмого классов доставили в больницу с головокруженим, тошнотой, рвотой и кровью из носа. Двоих пострадавших отправили в реанимацию.
Причину проблемы рассказала одна из школьниц. Она сообщила, что один из учеников восьмого класса на десять минут включил у себя на телефоне приложение "Ультразвук". Следственное управление СК по Липецкой области уже начало проверку по данному факту.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: