В Липецке прорабатывают версию воздействия ультразвука на школьников‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы

29 учеников школы поселка Ссёлки в Липецкой области были госпитализированы. Медики уже отвергли вариант пищевого отравления. Прорабатывается версия воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, скачанного одним из школьников.

"Да, и эта версия тоже прорабатывается", – рассказала РИА Новости представительница городской администрации.

Инцидент произошел около 11.00 утра. В экстренную службу позвонила директор школы и сообщила, что детям стало плохо, во время занятий они почувствовали тошноту и головокружение.

На место сразу выехали спасатели и скорая помощь. Специалисты выясняют подробности произошедшего.