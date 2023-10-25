Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура РФ отказала в утверждении обвинительного заключения по делу сестер Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца. Об этом заявил "Коммерсант" со ссылкой на сотрудников полиции.

Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин, который как раз не утвердил обвинение, предложил сотрудникам ГСУ СКР организовать дополнительное расследование. Так, он просит выявить точные мотивы Крестины и Ангелины Хачатурян в совершении преступления. В постановлении ведомства сказано, что девушки подвергались жестокому обращению и насилию, поэтому они находились в травмирующей ситуации.

В отношении младшей, Марии, которая до этого была признана невменяемой в момент убийства, заключение по делу еще не готово. По информации издания, ее могут отправить вновь на еще одну амбулаторную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. Возможно, что новые исследования организуют и для двух ее сестер.

При этом газета отмечает, что представители СК РФ не согласились с предложением Генпрокуратуры из-за вероятного затягивания расследования. В связи с этим они обжаловали решение Разинкина у главы ведомства Игоря Краснова, который поддержал заместителя. Поэтому теперь следователи должны вновь начать следствие по делу.

Источник предположил, что новое расследование затянется до окончания суда по делу отца Михаила Хачатуряна, которого посмертно обвиняют в сексуальном насилии и истязаниях детей. Так могут сделать, чтобы исключить все иные толкования случившегося, подчеркнуло издание.

В июле 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Им инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору, за которое предусмотрено наказание по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ. Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Старших сестер – Ангелину и Крестину – считают виновными в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.

СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян