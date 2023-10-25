В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максми Мишин

Более 20 детей попали в больницы Азербайджана с признаками отравления, сообщает РИА Новости.

Массовые отравления произошли в четырех школах в поселке Бина под Баку – в 88-й, 117-й, 121-й и 149-й. Всего в детскую инфекционную больницу попал 21 школьник. Каждому из них оказали необходимую медицинскую помощь.

Известно, что учащиеся купили донеры в одном из заведений общественного питания на территории поселка.

Ранее столичное заведение по продаже шаурмы и курицы-гриль закрыли на 90 суток по решению Дорогомиловского суда. В нем отравился посетитель, после чего Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование и выявил грубые нарушения. В здании летали мухи, не было дезинфицирующих средств, также там не проводили влажную уборку.

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