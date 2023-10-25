Вылетевшее из грузовика бревно раздавило другого водителя под Тюменью

Фото: телеграм-канал "ГИБДД Тюменской области"

Бревно вылетело в водителя грузовика на 108-м километре автодороги Шадрина – Ялуторовск в Тюменской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД.

При движении большегруза Freightliner с его прицепа упало бревно и попало на встречный грузовик Iveco. От удара последний съехал в кювет. Его 44-летний водитель из Челябинской области погиб.

Водитель Freightliner не заметил случившегося, ему об этом сообщил очевидец, который остановил фуру примерно через 500 метров. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель сбил женщину с коляской на Новокузнецкой улице в Москве. Ребенок госпитализирован, началось административное расследование.

До этого авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24. Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК. По данным Госавтоинспекции, травмы получили три человека.

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