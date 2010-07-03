В Mercedes-Benz Fashion Week опровергли сообщения об избиении москвича

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В Mercedes-Benz Fashion Week опровергли сообщения СМИ о том, что охранники избили мужчину во время одного из показов. В пресс-службе "Группы Артефакт", которая является организатором недели моды, рассказали Москве 24 подробности инцидента.

Ранее москвич Валерий Булыгин заявил, что его избили на мероприятии в столичном выставочном зале "Манеж" 19 октября. Однако, по данным пресс-службы, москвичу лишь отказали во входе на мероприятие.

Отмечается, что Булыгин действительно пытался пройти на мероприятие 19 октября в 21:07. "Мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он имел неопрятный внешний вид и, по сути, нарушал общественный порядок, препятствуя нормальной работе мероприятия", – говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве приглашения он пытался использовать ксерокопию неименного пригласительного билета и удостоверение помощника депутата. В итоге ему отказали во входе, который возможен только по предварительной аккредитации и пригласительному билету.

Позже Валерий Булыгин написал заявление в полицию с жалобой на действия службы безопасности мероприятия. По данному факту в день инцидента полицейские провели проверку, ознакомились с видео с камер наблюдения и опросили свидетелей. Нарушений со стороны сотрудников компании, оказывающей услуги по охране недели моды, и службы безопасности "Манежа" правоохранители не выявили, заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что сам Булыгин, пытаясь пройти на мероприятие, рассказал, что получил травмы в аварии, произошедшей 9 октября, и обратился за квалифицированной помощью. В департаменте здравоохранения Москвы есть запись, подтверждающая, что москвич обращался в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Булыгин обратился в больницу и 21 октября – через два дня после инцидента в "Манеже".

Сейчас юристы "Группы Артефакт" совместно с юристами "Витязь-РО", охранявшей мероприятие, готовят исковые заявления к Валерию Булыгину о защите деловой репутации, которой причинен вред распространением не соответствующей действительности информации.

Также иски готовятся в отношении СМИ и авторов публикаций, которые незаконно распространили недостоверные сведения.

"ООО "Группа Артефакт" и ООО ОП "Витязь-РО" расценивают действия и публичные заявления гражданина Булыгина как клевету и ложный донос, поэтому наряду с заявлением гражданских исков планируют обратиться в правоохранительные органы по поводу проверки действий гражданина Булыгина и иных лиц-соучастников, причастных к созданию и распространению данной заведомо ложной информации, на предмет наличия состава преступлений", – говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Валерий Булыгин собирается отсудить 500 миллионов рублей у организаторов недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia за то, что его якобы избили охранники на мероприятии.

По словам молодого человека, его попросили покинуть мероприятие без каких-либо причин, а после отказа сделать это два охранника применили силу. Мужчина заявил, что его ударили каким-то тупым предметом. Он также утверждает, что у него тяжелый перелом ключицы со смещением.

"Я никак не мог ожидать, что сотрудники Mercedes fashion week в Манеже могут избить меня до такого состояния, что мне придется делать экстренную операцию. Мои адвокаты уже готовят иск на сумму 50 млн рублей на организаторов за оскорбление, прилюдное унижение, за нанесения тяжких телесных повреждений", – написал Булыгин на своей странице в Facebook.

Неделя моды проходила в "Манеже" с 15 по 19 октября.