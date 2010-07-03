Москва онлайн: открытие Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Москва 24/Никита Симонов

15 октября съемочная группа Москвы онлайн посетит открытие Mercedes-Benz Fashion Week Russia и пообщается с самыми модными гостями.

Mercedes-Benz Fashion Week – это главное мероприятие в области моды в России и в Восточной Европе. В разные годы свои коллекции на подиумах Fashion Week показали около 400 дизайнеров и брендов. Среди постоянных участников лучшие имена российской моды, такие как Слава Зайцев, Алена Ахмадуллина, Даша Гаузер, VIVA VOX, Юлия Далакян, Julia Nikolaeva, Laroom и многие другие.

Смотрите трансляцию 15 октября в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.