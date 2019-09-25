В Подмосковье горит гостиница на площади 300 квадратных метров

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В частном гостевом доме в городском округе Домодедово произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

"В 18:54 по местному времени поступила информация о пожаре в деревне Новосъяново Московской области по адресу: улица Школьная, дом 41, где расположена частная гостиница", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь распространяется по второму и третьему этажам. Из здания до прибытия пожарных эвакуированы десять человек. По данным спасателей, угрозы распространения огня на близлежащие постройки нет.

Согласно данным открытых источников, по этому адресу расположена гостиница "Замок". Общая площадь комплекса составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

"Горение происходит в частном домовладении с пристройками, которое использовалось как гостевой дом нелегально", – уточнили в экстренных службах.

В сводке МЧС также говорится о крупном пожаре, который произошел 25 сентября на улице Большой Филевской в столице. Горело отдельно стоящее административное здание на площади 300 квадратных метров. В 12:48 возгорание было полностью ликвидировано. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

