Столичная полиция ищет похитителей батареек

Московские полицейские проверяют информацию о краже батареек из магазина в Таганском районе. О ЧП сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию 24 сентября обратилась гражданка 1981 года рождения и сообщила, что 21 сентября в магазине на Волгоградском проспекте, доме № 1, строении 1, была совершена кража батареек в большом количестве. Предположительно, преступление совершили мужчина и женщина. Ущерб составил около 50 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Отмечается, что такое же заявление поступило из магазина "Кораблик" на улице Симоновский Вал. Оттуда злоумышленники украли батарейки на 30 тысяч рублей.
Камеры наблюдения зафиксировали их. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее четверо неизвестных с молотком и пистолетом напали на мужчину в районе Люблино и отобрали у него рюкзак, в котором было около 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.