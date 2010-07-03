Столичная полиция ищет похитителей батареек

Фото: depositphotos/thisisarto

Московские полицейские проверяют информацию о краже батареек из магазина в Таганском районе. О ЧП сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию 24 сентября обратилась гражданка 1981 года рождения и сообщила, что 21 сентября в магазине на Волгоградском проспекте, доме № 1, строении 1, была совершена кража батареек в большом количестве. Предположительно, преступление совершили мужчина и женщина. Ущерб составил около 50 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такое же заявление поступило из магазина "Кораблик" на улице Симоновский Вал. Оттуда злоумышленники украли батарейки на 30 тысяч рублей.

Камеры наблюдения зафиксировали их. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее четверо неизвестных с молотком и пистолетом напали на мужчину в районе Люблино и отобрали у него рюкзак, в котором было около 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

