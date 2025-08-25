СК завел уголовное дело после массового отравления на базе отдыха Дагестана

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления группы туристов на базе отдыха в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

"<…> группа туристов, в том числе несколько несовершеннолетних, почувствовав недомогание, обратилась за помощью в медицинское учреждение Дербента с признаками пищевого отравления, после чего была госпитализирована", – говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние пострадавших туристов как удовлетворительное. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Минздраве республики уточнили, что врачи оказали помощь 20 обратившимся. Из них трое взрослых уже выписаны, у 17 детей состояние средней тяжести. Тяжелых форм заболевания нет.

Пострадавшие на турбазе дети являются представителями спортивной команды по плаванию из Башкирии, добавили в телеграм-канале администрации Дербентского района.

"В турбазе ООО "Рубас1", расположенной в Дербентском районе рядом с парком "Патриот" отдыхала спортивная детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии из 39 человек, из них тренер и шесть родителей", – пояснили в администрации.

Местные власти уточнили, что 23 августа турфирма организовала для 35 человек из этой группы экскурсию в карадахскую теснину. По заявлениям родителей, по пути в турбазу они решили пообедать на территории Гунибского района. Уже в турбазе для группы организовали поздний ужин. По данным пресс-службы, первые симптомы стали заметны спустя сутки. К обеду 25 августа состояние пострадавших ухудшилось.

Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс мероприятий по выяснению точных причин отравления.

О массовом отравлении на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана стало известно вечером 25 августа. На тот момент в МЧС сообщили о 28 пострадавших, включая 25 детей. Несколько туристов были отправлены в Центральную городскую больницу города Дербента. На базу отдыха вызвали скорую помощь и направили сотрудников Роспотребнадзора.

