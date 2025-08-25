Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дагестане

Фото: 123RF/stevechum

Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе предположительно произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 19 пациентов, среди которых 17 детей, отправлены в Центральную городскую больницу города Дербента. На базу отдыха вызвали скорую помощь и направили сотрудников Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что более 25 человек отравились в детском лагере Башкирии. В больницу отправлены 13 детей и 3 взрослых. Причины отравления не уточняются. Проверяются анализы пострадавших, исследуется еда и санитарное состояние лагеря.