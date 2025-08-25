РИА Новости: украинский полицейский сбежал в Молдавию, бросив на пункте пропуска жену

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сотрудник полиции из Запорожской области сбежал в Молдавию, бросив жену в машине возле пункта пропуска "Паланка" в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел на трассе Одесса – Рени. Журналисты выяснили, что правоохранитель внезапно остановился у пункта пропуска, выбежал из машины и перебежал границу с Молдавией. При этом его жена ничего не знала о планах мужа. По ее словам, они планировали с супругом отправиться в Измаил, чтобы выбрать квартиру.

Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из страны пока на ее территории действует военное положение. За уклонение от службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее в городе Мерефа Харьковской области женщина погибла при попытке догнать автобус, в котором сидел ее мобилизованный сын. СМИ опубликовали видео, на котором гражданка Украины пыталась заблокировать движение автобуса.

Однако из транспортного средства вышел сотрудник военкомата, который оттолкнул женщину. Когда автомобиль уехал, украинка начала бежать за ним, но упала. Ей стало плохо, и вскоре она, по данным журналистов, скончалась в машине скорой помощи.

