Тульский губернатор выразил соболезнования из-за гибели руководства ЧВК "Вагнер"

Фото: kremlin.ru

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким находившихся на борту упавшего бизнес-джета EBM-135BJ под Тверью. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

На борту частного самолета, который потерпел крушение вечером 23 августа, находились десять человек. Все они погибли.

Согласно установленным данным, на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург среди пассажиров числились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, руководитель группы Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

"Их гибель – большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил РФ, силовыми структурами выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира", – сообщил Дюмин.

Губернатор отметил, что знал Пригожина как настоящего патриота. Он, по его словам, сделал для России многое. Власти Тульской области скорбят по погибшим в катастрофе и погибшим в ходе СВО бойцам "Вагнера", добавил Дюмин.

После катастрофы Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас следователи осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.

Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью выразил Владимир Путин. Он обратил внимание, что знал Пригожина с 1990-х годов и назвал его человеком с тяжелой судьбой, но всегда добивающимся нужных результатов.



Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области