Двух жителей столицы задержали по подозрению в повреждении иномарки в Подмосковье

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Полицейские задержали двух москвичей, которые подозреваются в повреждении машины. Инцидент произошел в Подмосковье, сообщают "Дни.ру".

Как сообщили в МВД по области, около магазина в деревне Липино неизвестные повредили машину, принадлежащую 23-летней жительнице Москвы. Сумма ущерба составила свыше 440 тысяч рублей.

Позднее подозреваемых в вандализме задержали, ими оказались москвичи 24 и 28 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", с подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Ранее калининградец повредил машину соседки из-за дворовых котов. Подозреваемым стал 68-летний житель местного дома. В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина ранее просил женщину ставить автомобиль в другое место, однако та на призывы не отреагировала.