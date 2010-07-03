Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отказалось комментировать ситуацию с астронавтом Энн Макклейн, которая может стать обвиняемой по первому в мире преступлению, совершенному в космосе. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Как и в случае со всеми сотрудниками NASA, мы не комментируем персональные дела", – заявили в пресс-службе американского ведомства.

В NASA подчеркнули, что обвиняемая Энн Макклейн за время своей карьеры участвовала в операции в Ираке и была одним из лучших астронавтов организации.

Сообщается, что девушка, находясь на МКС с декабря 2018 по июнь нынешнего года, использовала бортовой компьютер для несанкционированного доступа к банковскому счету своей супруги Саммер Уорден. Пара на тот момент находилась в состоянии бракоразводного процесса. После инцидента потерпевшая направила заявление в Федеральную торговую комиссию США. В банке уже подтвердили, что в аккаунт был совершен вход именно с компьютера, который принадлежит NASA. При всем этом обвиняемая не потратила ничего с счета супруги.

Отмечается, что если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным преступлением, совершенным в космосе.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал комментарий по ситуации с "Союзом МС-14". Российский космический корабль не смог состыковаться с МКС.