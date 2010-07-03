В Музее космонавтики пройдет встреча с астронавтом NASA Кэтлин Рубинс

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Музее космонавтики 27 августа состоится встреча с астронавтом NASA, ученым-микробиологом Кэтлин Рубинс, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она расскажет посетителям о своем опыте космических полетов и созданном для поддержки онкобольных арт-проекте "Скафандр".

В космосе Рубинс побывала в 2016 году, проведя 115 суток 2 часа 21 минуту на орбите, из которых 12 часов 46 минут – в открытом космосе. Она была бортинженером "Союза МС-01" и экипажа МКС-48/49, проведя первое секвенирование ДНК в условиях невесомости.

Вместе с Рубинс на борту МКС побывал арт-скафандр "Мужество" – он украшен рисунками пациентов онкологического центра имени Монро Андерсона. Художественная задумка акции заключается в том, что борющиеся с тяжелой болезнью люди зачастую оказываются в такой же изоляции, как и астронавты в ходе космических миссий. Также участникам встречи покажут другой подобный скафандр – "Победу", который вернулся из космоса в 2017 году.

Арт-проект "Скафандр" в 2016 году создали художник Йен Сайен и астронавт NASA Николь Стотт. Он призван привлечь внимание международной общественности к борьбе с раком и дать столкнувшимся с болезнью надежду на выздоровление. На мастер-классах по всему миру дети с онкологией раскрашивают настоящие скафандры.

Ранее в Музее космонавтики обновилась экспозиция. Там появились новые подлинные экспонаты, например, документы по полету Юрия Гагарина, макет ракеты-носителя "Восток" со схемой работы и личные вещи Героя Советского Союза Петра Беляева. Также москвичи могут увидеть много архивных космических фото.