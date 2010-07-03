Рогозин прокомментировал ситуацию с "Союзом МС-14"

19:07
19:07
Поделиться в социальных сетях:
Фото: twitter.com/roscosmos
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал ситуацию со стыковкой к МКС корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту сложной, но находящейся под контролем.
"В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14", – написал он в микроблоге в Twitter.
По его словам, в воскресенье Скворцова ожидает дополнительная тренировку на бортовом тренажере по перестыковке "Союза МС-13". Утром 27 августа попытку стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда" повторят в автоматическом режиме.
Рогозин объяснил, что при стыковке возник сбой установленной на МКС аппаратуры. Она отвечает за безопасное сближение и шлюзование.
"Ситуация сложная, но находится под контролем", – заключил он.
Стыковка должна была пройти в 8:30 мск. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией.
Планировалось, что на орбите "Федор" пробудет 17 суток и выполнит шесть секретных задач. Робот будет копировать действия космонавтов, в перспективе он должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе. Имя андроида – аббревиатура от FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research.
Стыковку корабля "Союз" с МКС перенесли из-за сбоя
Читайте также
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: