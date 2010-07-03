Рогозин прокомментировал ситуацию с "Союзом МС-14"

Фото: twitter.com/roscosmos

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал ситуацию со стыковкой к МКС корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту сложной, но находящейся под контролем.

"В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14", – написал он в микроблоге в Twitter.

По его словам, в воскресенье Скворцова ожидает дополнительная тренировку на бортовом тренажере по перестыковке "Союза МС-13". Утром 27 августа попытку стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда" повторят в автоматическом режиме.

Рогозин объяснил, что при стыковке возник сбой установленной на МКС аппаратуры. Она отвечает за безопасное сближение и шлюзование.

"Ситуация сложная, но находится под контролем", – заключил он.

Стыковка должна была пройти в 8:30 мск. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией.

Планировалось, что на орбите "Федор" пробудет 17 суток и выполнит шесть секретных задач. Робот будет копировать действия космонавтов, в перспективе он должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе. Имя андроида – аббревиатура от FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research.