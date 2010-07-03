Названа возможная причина неудачной стыковки "Союза"

Фото: witter.com/Space_Station

Причиной неудачной стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" стали ранее не встречавшиеся колебания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой первого заместителя генерального конструктора РКК "Энергия", руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

"Сегодня у нас не получилось довести Федора (робот FEDOR. – Прим. ред.) до МКС, все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", – пояснил Соловьев.

Он добавил, что повторная попытка стыковки корабля к МКС будет предпринята утром в понедельник, 26 августа.

"Повторная стыковка будет в ночь с воскресенья на понедельник: в районе 8–9 утра 26 числа", – уточнил руководитель полета российского сегмента МКС.

Стыковка должна была пройти в 8:30 мск. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией. Отмечается, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.

Космический корабль "Союз" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС



В NASA отметили, что космический корабль "Союз МС-14" не пристыковался к МКС из-за проблем с работой системы сближения и стыковки "Курс".