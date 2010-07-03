Названа возможная причина неудачной стыковки "Союза"

11:09
11:09
Поделиться в социальных сетях:
Фото: witter.com/Space_Station
Причиной неудачной стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" стали ранее не встречавшиеся колебания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой первого заместителя генерального конструктора РКК "Энергия", руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
"Сегодня у нас не получилось довести Федора (робот FEDOR. – Прим. ред.) до МКС, все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", – пояснил Соловьев.
Он добавил, что повторная попытка стыковки корабля к МКС будет предпринята утром в понедельник, 26 августа.
"Повторная стыковка будет в ночь с воскресенья на понедельник: в районе 8–9 утра 26 числа", – уточнил руководитель полета российского сегмента МКС.
Стыковка должна была пройти в 8:30 мск. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией. Отмечается, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.
Космический корабль "Союз" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС
В NASA отметили, что космический корабль "Союз МС-14" не пристыковался к МКС из-за проблем с работой системы сближения и стыковки "Курс".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: