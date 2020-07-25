МВД: Причастные к межнациональному конфликту в Москве понесут ответственность

11:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция Москвы будет жестко пресекать любые провокации на национальной почве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с миграционным законодательством России, иностранным гражданам могут запретить въезд в РФ сроком на 5 лет.
Уточняете, что сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали более 25 человек по подозрению в совершении противоправных действий.
Возбуждены уголовные дела по статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и на срок до 8 лет. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Накануне замначальника управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко пообещал, что все лица, причастные к этим преступлениям, будут очень жестко наказаны.
Он напомнил, что московская полиция готова возбуждать дела не только в отношении того, кто уже совершил противоправные действия, но и в отношении тех, кто готовит какие-то акции или призывает к ним.
Напомним, в ночь на 24 июля этого года в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинили телесные повреждения и повредили автомобиль, в котором он находился.
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