МВД: Причастные к межнациональному конфликту в Москве понесут ответственность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция Москвы будет жестко пресекать любые провокации на национальной почве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с миграционным законодательством России, иностранным гражданам могут запретить въезд в РФ сроком на 5 лет.

Уточняете, что сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали более 25 человек по подозрению в совершении противоправных действий.

Возбуждены уголовные дела по статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и на срок до 8 лет. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Накануне замначальника управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко пообещал, что все лица, причастные к этим преступлениям, будут очень жестко наказаны.

Он напомнил, что московская полиция готова возбуждать дела не только в отношении того, кто уже совершил противоправные действия, но и в отношении тех, кто готовит какие-то акции или призывает к ним.

Напомним, в ночь на 24 июля этого года в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинили телесные повреждения и повредили автомобиль, в котором он находился.