Злоумышленники похитили тонну золота в Бразилии

Почти тонна золота оказалась в руках преступников, атаковавших сегодня бразильский аэропорт Сан-Паулу. Груз был похищен из терминала международной воздушной гавани. Об этом сообщает телеканал "Глобу".
Согласно поступившей информации, полиция смогла выявить пять преступников, которые были вооружены огнестрельным оружием. Бандиты проехали на территорию аэропорта на автомобилях, раскрашенные в цвета местной полиции. После совершения преступления машины были брошены в ближайшем жилом районе.
Сообщается, что сейчас злоумышленники передвигаются на автомобиле, замаскированном под скорую помощь. Полиция принимает все возможные меры для поиска преступников.
Ранее в Москве у мужчины неизвестные похитили сумку со 100 тысячами долларов. Известно, что злоумышленники скрылись на белой Kia Rio. В настоящее время ведется розыск преступников.
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