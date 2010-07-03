Задержан похититель икон из Троице-Сергиевой лавры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителя города Хотьково задержали за кражу икон из Троице-Сергиевой лавры. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Московской области.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что из лавки паломника пропали две иконы. Ущерб был оценен в 40 тысяч рублей. В скором времени правоохранителям удалось задержать подозреваемого – 50-летнего мужчину.

Оказалось, что задержанный причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории лавры. Часть икон он успел продать. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Месяцем ранее полицейские передали девять икон в православный храм в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Реликвии похитили в ночь с 29 на 30 января. Воры тщательно спланировали операцию. Полицейским потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на их след. Задержаны предполагаемые исполнители и заказчик преступления.

Также сообщалось, что в Подмосковье жители стали прятать старинные иконы. Выставлять их напоказ они боятся: за последнее время произошли десятки случаев краж. Цены образов могут доходить до сотен тысяч долларов. И преступники идут буквально на все, чтобы их заполучить.

