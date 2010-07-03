На Путилковском шоссе в Подмосковье загорелся склад

Склад загорелся в Московской области. По данным телеканала Москва 24, горит строение на Путилковском шоссе.

На месте находятся экстренные службы региона, уточняются данные о пострадавших.

Пламя поднимается на десятки метров. Дым идет в сторону от жилых домов, но новостройки расположены недалеко. Ближайший к месту пожара дом еще не достроен.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По информации Агентства "Москва", инцидент произошел в городском округе Красногорск, в деревне Путилково. "Пожар затронул три автомобиля, припаркованных рядом", – указал источник в экстренных службах.



Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире в поселке совхоза "Архангельское" на территории Наро-Фоминского городского округа. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

