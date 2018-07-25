Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции

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МВД РФ подтвердило сведения, что Александр Семин, арестованный по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, ранее проходил стажировку в милиции. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, Семин "проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района" с декабря 2008-го по май 2009 года. При этом Петрова подчеркнула, что испытательный срок он не прошел, и поэтому на службу в МВД его не приняли, передает Агентство "Москва".

22 июля в Серпухове пропала пятилетняя девочка, игравшая на площадке во дворе своего дома. Впоследствии у железной дороги нашли спортивную сумку с телом ребенка. По подозрению в убийстве девочки был задержан 27-летний Александр Семин. 24 июля суд арестовал его на два месяца. Кроме того, в МВД пообещали выяснить, почему ранее жалобы местных жительниц на Семина оставались без внимания.