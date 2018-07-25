Спасенных из пещеры в Таиланде подростков посвятили в буддийские послушники

25 июля 2018, 12:05
Фото: ТАСС/Christoph Mohr
Подростков и их тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, посвятили в буддийские послушники и монахи. Торжественная церемония прошла в прямом эфире на местном телеканале, сообщает "Мир 24".
Посвящение проходило в буддийском монастыре Ват Фра Тхат Дой Тунг. Послушниками стали одиннадцать подростков из двенадцати. Один из подростков по вероисповеданию является христианином, он присутствовал на церемонии как зритель.
Тренер команды Экапол Чантавонг был посвящен в монахи, так как вырос в монастыре и прошел послушничество еще в детстве.
На церемонии присутствовали родные и гости, а также губернатор провинции Чианграй и высокопоставленные чиновники. Также пришли спасатели, врачи и боевые пловцы, участвовавшие в операции по спасению юниорской команды из пещеры.
"Лесные Вепри" и их тренер приняли монашество, чтобы накопить положительную карму для боевого пловца Самана Кунана, погибшего при их спасении.
Ради этого подростки проведут в монастырях провинции Чианграй в качестве послушников девять дней. Их тренер Экапол останется монахом на двенадцать месяцев.
12 детей из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызвавший подъем воды в тоннелях.
Их искали десять дней. Пещера Кхао Луанг, вероятнее всего, станет туристическим объектом.
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