Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В результате крушения легкомоторного самолета Як-52 около подмосковного Ступино погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

СК РФ также возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности транспорта (часть 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ)

"25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели Як-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", – уточнило ведомство.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе Западного МСУТ СК РФ Павлу Выменцу сообщить о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Колумбии обнаружили живыми четверых детей с разбившегося в начале мая самолета Cessna 206. С момента авиакатастрофы до нахождения их прошло 40 дней, рассказал президент государства Густаво Петро. Детей нашли в колумбийских джунглях.

СК завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье