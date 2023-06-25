Российская система ПВО сбила беспилотник над селом Долгое в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над селом Долгое в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – поделился глава региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Из последнего – в городе Шебекино вспыхнул пожар на одном из промышленных предприятий. Возгорание произошло после атаки беспилотника.

До этого стало известно, что в Белгородской области после обстрела ВСУ был разрушен дом в селе Новая Таволжанка, который приобрела в ипотеку многодетная семья. Уничтожена была и машина.

Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в селе Новая Таволжанка в Белгородской области