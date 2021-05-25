Подросток в Нижнем Новгороде попал в больницу после селфи на крыше поезда

17:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Нижнем Новгороде подросток получил удар током после того, как пытался сделать селфи на крыше вагона поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК.
"По предварительной информации, вечером 23 мая на улице Электровозной 17-летний подросток взобрался на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать селфи, и получил удар электрическим током. С обширными ожогами он был доставлен в реанимационное отделение", – говорится в сообщении.
Следователи организовали проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в районе станции "Красный строитель" Курского направления Московской железной дороги погиб мужчина, который не соблюдал правила безопасности на объектах железной дороги. Транспортной полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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