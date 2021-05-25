В Кемерове задержали мужчину, убившего и расчленившего девушку

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Жителя Кемерова арестовали по обвинению в убийстве девушки, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Об исчезновении 21-летней девушки стало известно 19 мая. В ходе расследования следователи установили, что она стала жертвой преступления. Через некоторое время задержали ее знакомого – 25-летнего местного жителя.

Подозреваемый признался в убийстве на почве ревности. Установлено, что он ударил ее гантелей по голове, затем расчленил тело на части и в пакетах вынес в мусорный бак. Расследование продолжается, подозреваемому назначили ряд экспертиз.

Ранее в Нальчике задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Как рассказали следователи, она предпочла скрыть беременность от родственников, желая избежать конфликтов с ними и осознавая необходимость заботы о новорожденном. Подозреваемая родила ребенка в съемной квартире, после чего задушила его.

