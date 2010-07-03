В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

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В результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на трассе Саратов – Сырзань – Волгоград Саратовской области, там столкнулись микроавтобус Peugeot и автомобиль Volvo с полуприцепом.

Ранее сообщалось, что на Живописном мосту на западе столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек. Столкнулись "Газель", Mercedes-Benz, Porsche и еще один легковой автомобиль. После аварии из одного из автомобилей на проезжую часть разлилось топливо.

