Стали известны новые обстоятельства ДТП на Ленинградском шоссе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на Ленинградском шоссе в Московской области, где столкнулись четыре автомобиля.
ДТП случилось в 05:30 в субботу, 25 мая, на 47 километре трассы М-10 в районе деревни Дурыкино недалеко от Зеленограда в сторону Клина. Погибли три человека. Еще двое пострадали – один из них находится в реанимации с тяжелыми травмами.
"Столкнулись четыре автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. В результате погибли три человека. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС", – прокомментировал дежурный УИиОС ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Крысан.
От автомобиля Suzuki с московскими номерами осталась только передняя часть. В обломках, как и в салоне черного Renault, можно рассмотреть уцелевшие вещи. Люди собирались за город, сообщает телеканал Москва 24. Меньше всего пострадал фургон, который перевозил молоко.
Хотя машины проезжую часть не заняли, в сторону области образовалась многокилометровая пробка. Люди притормаживали и снимали все на камеру. Из-за этого в этом месте едва не произошло еще несколько мелких ДТП.
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