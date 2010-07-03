Движение затруднено на Живописном мосту из-за ДТП

Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту на западе столицы. Пострадали четыре человека, сообщает телеканал Москва 24.

Столкнулись "Газель", Mercedes-Benz, Porsche и еще один легковой автомобиль. После аварии из одного из автомобилей на проезжую часть разлилось топливо.

Движение сильно затруднено. На месте работают инспекторы ДПС и бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один получил ранения в результате аварии, произошедшей на Ленинградском шоссе в Подмосковье. ДТП случилось на 47-м километре Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля.

