Двух дельфинов вывезли из дельфинария Севастополя из-за пожара

Фото: пресс-служба МЧС РФ по городу Севастополь

На набережной в Севастополе произошел пожар в дельфинарии. Животные эвакуированы, говорится на сайте ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел на улице Набережная Корнилова в 07:50 в субботу, 25 мая. Горела общая крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.

"Удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространения. Осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем", – говорится в сообщении спасателей.

Площадь возгорания превысила 110 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ подготовило требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Народный артист РФ, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный раскритиковал инициативу. По его мнению, она может привести к уничтожению цирка.

