Захвативший заложников в столичной квартире мужчина находится в тяжелом состоянии

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Подозреваемый в убийстве мужчины и захвате заложников в квартире на улице Молостовых находится в реанимации, сообщает Агентство "Москва". Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Вооруженный мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек из-за бытового конфликта.

Подозреваемый стрелял в потолок, а также смертельно ранил одного из заложников. Позже в МВД сообщили о задержании злоумышленника. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "захват заложников". Злоумышленника задержали, после чего его госпитализировали в больницу.