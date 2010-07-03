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18:13

Стрельба у метро "Новые Черемушки". Что известно об инциденте

происшествия

18:13

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Следователи возбудили уголовные дела после обнаружения тел двоих людей у метро "Новые Черемушки". Об этом сообщает столичный главк СК.

Сотрудники ведомства расследуют преступления по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Личности жертв стрельбы уже установлены. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу Москва 24, что мужчины являлись гражданами РФ.

По данным СМИ, у стрелка при себе было удостоверение сотрудника The Moscow Times. Между тем, в самом издании ничего не знают о возможной гибели работника, передает Агентство "Москва".

"У нас никакой информации по этому поводу нет. И боюсь, что она у нас не появится", – сказал выпускающий редактор The Moscow Times Даниэль Козин.

Ранее сообщалось, что тела погибших нашли недалеко от входа в подземку.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. В итоге один из участников смертельно ранил другого и покончил с собой.

На место происшествия сразу же прибыли следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.

происшествия

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