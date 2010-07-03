Мотоциклист влетел в Porsche на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столкновение мотоциклиста с Porsche произошло в районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель мотоцикла врезался в иномарку рядом с домом 22 по улице Бутлерова. В итоге он пострадал.

На месте аварии сейчас работают полицейские. Они выясняют причины и обстоятельства ДТП.