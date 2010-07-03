Мужчина получил травмы при попытке перейти ж/д пути в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мужчина получил травмы пытаясь перейти железнодорожные пути в районе станции Северянин Ярославского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Уточняется, что пострадавший переходил пути в неустановленном месте. Мужчину доставили в одну из московских больниц. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.