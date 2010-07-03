Пожар на чеховском складе с нефтепродуктами локализовали

Пожарные объявили локализацию возгорания в ангаре с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
По данным спасателей, не допустивших распространения огня на соседний склад, ЧП обошлось без пострадавших. Пламя тушат 70 человек и 20 единиц техники.
Здание на территории бывшей фермы загорелось утром 25 марта. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Позже конструкция частично обрушилась, не выдержав тепловой нагрузки.
Как рассказал телеканалу Москва 24 очевидец пожара Андрей Харьков, сперва было сильное задымление, и только потом появилось пламя. Мужчина также видел две яркие вспышки, которые принял за взрыв баллонов.
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