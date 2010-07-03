Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:36

Пожар на чеховском складе с нефтепродуктами локализовали

происшествия пожар

13:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: agoch.ru

Пожарные объявили локализацию возгорания в ангаре с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным спасателей, не допустивших распространения огня на соседний склад, ЧП обошлось без пострадавших. Пламя тушат 70 человек и 20 единиц техники.

Здание на территории бывшей фермы загорелось утром 25 марта. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Позже конструкция частично обрушилась, не выдержав тепловой нагрузки.

Как рассказал телеканалу Москва 24 очевидец пожара Андрей Харьков, сперва было сильное задымление, и только потом появилось пламя. Мужчина также видел две яркие вспышки, которые принял за взрыв баллонов.

Очевидец рассказал подробности пожара в Чехове

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика