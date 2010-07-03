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12:12

Обрушился горящий в Чехове ангар

происшествия пожар

12:12

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Фото: vk.com/club56213065

Конструкции полыхающего в подмосковном Чехове ангара с нефтепродуктами не выдержали тепловой нагрузки. Здание рухнуло, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

По словам спасателей, сендвич-панели начали прогорать и складываться внутрь. Пожару, начавшемуся около 10:00, уже присвоили повышенный номер сложности.

Отмечается, что приехавшие на место пожарные спасли соседний ангар от пламени.

Как уточняет ТАСС, охватившее склад пламя не представляет угрозы для населения. Расстояние до ближайших жилых домов превышает два километра.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории производственно-складского комплекса "Сергеево". В ангаре хранятся емкости с примесями для бензина.

Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Затем пожар перекинулся на соседний ангар, где хранится картон. Сведений о пострадавших нет.

Огонь с горящего в Чехове ангара перекинулся на соседнее здание

происшествия пожар

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