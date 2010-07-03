"Мощный дым". Очевидец рассказал о пожаре в Чехове

В Чехове продолжается тушение пожара, произошедшего на территории производственно-складского комплекса.

Очевидец Андрей Харьков в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что сначала было очень сильное задымление, и только потом появилось пламя.

"Затем было две ярких вспышки. Видимо, баллоны взорвались. Сейчас продолжается горение. Дым очень мощный. Там пожарные пытаются тушить, но пламя очень мощное", – отметил Харьков.

Ранее сообщалось, что пламя охватило складское помещение, в котором находились емкости с горюче-смазочными материалами. Затем огонь перекинулся на соседний ангар, где хранился картон. Площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

Позже конструкции ангара с нефтепродуктами не выдержали тепловой нагрузки, здание рухнуло. По словам спасателей, сендвич-панели начали прогорать и складываться внутрь. Пожару уже присвоили повышенный номер сложности. Приехавшие на место пожарные спасли соседний ангар от пламени.

Населению пожар также не угрожает, расстояние до ближайших жилых строений составляет более двух километров, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.