Минюст почти в 2 раза расширит список болезней для освобождения из-под стражи

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Российский Минюст подготовил проект с расширением перечня заболеваний, которые позволяют освободиться из СИЗО. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу ведомства и правозащитницу Еву Меркачеву.

Изменения, по данным Минюста, подготовлены с учетом предложений органов госвласти. Меркачева указала, что список приведут в соответствие с международной классификацией болезней 10 (МКБ-10). В итоге перечень увеличится с 86 до 143 пунктов, уверены журналисты.

По их данным, его расширят поздним сифилисом, лимфомой, лейкозом, гипотериозом, различными нарушениями работы надпочечников, синдромом Иценко-Кушинга, болезнью Паркинсона, дистонией, некоторыми видами эпилепсии и острой хронической лучевой болезнью тяжелой и крайней степеней. В отдельную категорию вынесут беременность, роды и послеродовой период, которые будут препятствовать нахождению под стражей.

Для тех случаев, если в списке нет нужной болезни, но человеку нужна помощь, в документ планируют внести понятие "состояние, требующее паллиативной помощи". Также будет расшифровано понятие "состояние, связанное с наличием искусственного отверстия".



В беседе с изданием советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн указал, что расширение перечня является позитивным фактом, однако главным препятствием для назначения тяжелобольным другой меры пресечения все еще останется неопределенность процедуры медицинского заключения.

Ранее, еще в 2022 году, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагала разработать законопроект об освобождении от наказания смертельно больных осужденных. По ее словам, сейчас суды освобождают примерно 50% таких людей.

Позднее, в 2024 году, в РФ разгорелась дискуссия о возможной отмене моратория на смертную казнь. Однако глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас попросил граждан не спекулировать на эту тему и предложил изучить заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, где тот утверждал, что для этого нужно изменить Конституцию РФ.

