В Белом доме обеспокоены попыткой покушения на Зеленского

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В Белом доме обеспокоены сообщениями Киева о том, что на главу Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. Об этом заявила пресс-секретарь резиденции президента Америки Карин Жан-Пьер.

"И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана", – сообщает газета "Известия" со ссылкой на госслужащую.

По словам Жан-Пьер, новость о покушении вызывает озабоченность. Она посоветовала журналистам обратиться к украинскому правительству за подробным комментарием по этому вопросу.

Накануне, 7 мая, СБУ заявила о задержании двух офицеров Управления госохраны, которые якобы готовили покушение на Зеленского. Задержанных обвинили в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

