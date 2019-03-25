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11:02 (обновлено 25.03.2019 11:12)

Ангар с нефтепродуктами загорелся в Подмосковье

происшествия пожар

11:02

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Фото: Настоящий Чехов Вид

Огонь охватил территорию производственно-складского комплекса "Сергеево" в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Отмечается, что внутри помещения, которое расположено в Чехове, находятся емкости с горюче-смазочными материалами. На место уже прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.

По данным "Интерфакса", пожар распространился на расположенный в 10 метрах соседний ангар, где хранится картон. "Есть угроза перехода на третье складское строение", – сообщил агентству источник в экстренных службах города.

Также отмечается, что угрозы жилым домам нет, они находятся в нескольких километрах от пожара.

происшествия пожар

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