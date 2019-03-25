Ангар с нефтепродуктами загорелся в Подмосковье

Огонь охватил территорию производственно-складского комплекса "Сергеево" в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Отмечается, что внутри помещения, которое расположено в Чехове, находятся емкости с горюче-смазочными материалами. На место уже прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.

По данным "Интерфакса", пожар распространился на расположенный в 10 метрах соседний ангар, где хранится картон. "Есть угроза перехода на третье складское строение", – сообщил агентству источник в экстренных службах города.

Также отмечается, что угрозы жилым домам нет, они находятся в нескольких километрах от пожара.