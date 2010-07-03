Похожий на боевую гранату предмет нашли на Казанском вокзале

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Очевидцы обнаружили на пути пригородных поездов на Казанском вокзале в столице предмет, похожий на боевую гранату. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На место выехали оперативные службы", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.