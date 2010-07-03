В МЧС опровергли аварию на канатной дороге на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МЧС опровергли информацию о сбое в работе канатной дороги на Воробьевых горах, передает телеканал Москва 24.

Ранее некоторые СМИ сообщили об аварии на фуникулере между Воробьевыми горами и "Лужниками". Однако спасатели заверили, что эти слухи не соответствуют действительности. На канатной дороге просто проводят еженедельные плановые учения, пояснили в пресс-службе МЧС.

Фуникулер, связавший Воробьевы горы и "Лужники", запустили 26 ноября 2018 года. На следующий день он перевез первых пассажиров. Однако 28 ноября работу канатной дороги пришлось приостановить из-за атаки хакеров. После этого происшествия на канатке усилили меры кибербезопасности.