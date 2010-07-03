Водитель упавшего на такси грузовика арестован

В отношении водителя грузовика, который столкнулся с такси 22 марта в Ясеневе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир такси. Сам водитель грузовика не пострадал, он арестован. Дело против него возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Смертельное ДТП произошло в 22 марта на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. КамАЗ, груженный песком, столкнулся с такси, в результате чего опрокинулся на легковушку.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выяснили, что грузовик с песком был перегружен почти на 18 тонн. Как пояснили в ведомстве, результаты взвешивания грузовика Scania показали, что его общая масса – 42 тонны и 690 килограммов, тогда как разрешается 25 тонн. Таким образом, перегруз составил 17 тонн и 690 килограммов.
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