RT: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, пишет RT, ссылаясь на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены тревоги начали звучать примерно с 06:50 по московскому времени.

В ночь на 25 февраля местные СМИ писали, что в Киеве, Сумах и Харькове произошло несколько взрывов. При этом информации о последствиях взрывов или каких-либо разрушениях инфраструктуры к данному моменту нет.

В свою очередь, силы российской противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над тремя регионами РФ за минувшую ночь. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью – 16 воздушных целей. Два БПЛА были уничтожены над Курской областью и еще один – над Калужской областью.