ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Новорязанском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пять автомобилей столкнулись на Новорязанское шоссе, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Уточняется, что движение в сторону центра затруднено.

"На Новорязанском шоссе, дом 1А столкнулись пять автомобилей в первой, второй и частично третьей полосах движения с последующим наездом на пешехода", – говорится в сообщении.

Ранее в ТиНАО столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Из-за аварии на Варшавском шоссе в сторону области была перекрыта одна полоса движения.

