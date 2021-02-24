Движение автобусов восстановили после ДТП на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

После аварии на юге Москвы восстановили движение автобусов. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение автобусов на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП произошло с участием двух автомобилей на юге Москвы. Это привело к задержке автобусов № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129.