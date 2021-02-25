В ТиНАО два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки

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В ТиНАО столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Столкновение произошло в деревне Лукошкино, в результате чего два человека пострадали", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за аварии на Варшавском шоссе в сторону области перекрыта одна полоса движения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее на внешней стороне 30-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги произошла авария. В районе Липецкой улицы столкнулись грузовик и легковая машина.

