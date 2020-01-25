В Москве уволенный сотрудник украл из фирмы стройматериалы на 455 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве правоохранители задержали мужчину, которого заподозрили в краже стройматериалов у бывшего работодателя. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В полицию обратился 25-летний управляющий фирмы по продаже строительных материалов. Он рассказал, что с территории стройплощадки пропали телескопические стойки, общая стоимость которых составляет 455 тысяч рублей.

Позднее подозреваемого удалось задержать. Им оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья, который ранее работал в этой организации.

"Желая отомстить бывшему работодателю, он воспользовался отсутствием внимания охраны, подогнал автомобиль к складу и погрузил строительные материалы, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранта дела отпустили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в столице задержали подозреваемых в хищении 91 миллиона рублей. Эти деньги они забрали у фирмы под видом получения займа.